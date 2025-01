Roupa Nova lança nova turnê que percorrerá o Brasil em 2025

Roupa Nova Imagem: Reprodução

Com realização da Music On Events, a "Tour 2025" é mais do que um show, é uma jornada musical pela trajetória de Roupa Nova, e celebra o sucesso da única banda brasileira em atividade ininterrupta e com a mesma formação (Paulinho em memória).

"Queremos conectar o público às memórias que construímos juntos ao longo desses 45 anos, celebrando o presente e olhando para o futuro com muita música e emoção", destaca Nando, baixista da banda.

Com um repertório que promete trazer hits inesquecíveis como "Dona", "Whisky a Go Go", "Volta pra Mim", "A Viagem" e muitas outras, o espetáculo também abrirá espaço para momentos interativos e canções repaginadas especialmente para a turnê.

As primeiras cidades confirmadas que receberão o espetáculo são Aracajú (16 de maio), Salvador (17 de maio), Campinas (19 de julho) e Rio Preto (16 de agosto). Os ingressos estarão disponíveis no site da Ticketmaster.

