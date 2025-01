Meghan Markle realmente se inspirou em Emma Clare Thynn?

Com o falecimento do sogro em 2015, Emma se tornou oficialmente a primeira marquesa negra da história na Inglaterra. Ultra presente nas redes sociais, Emma também participou do "Masterchef Celebridades UK" e "Dança dos Famosos UK", o que faz dela uma celebridade adorada dentro e fora do seu país.

Culinária e Programas de TV: Explorando Novos Sabores

Nos últimos anos, Emma se destacou por seu envolvimento em programas de culinária, filmando na cozinha de Longleat, com convidados e contanto histórias de vida e convívio familiar. Sua descontração é um dos atrativos porque mescla os mundos da nobreza e do entretenimento de massas com facilidade.

O sucesso de Emma's Kitchen é inegável e ganhou maior projeção na virada de 2025, graças à Meghan Markle.

Comparações entre Emma Clare Thynn e Meghan Markle Imagem: Reprodução

Comparações com Meghan Markle: A Realeza Moderna

A comparação entre Emma Clare Thynn e Meghan Markle é inevitável. Ambas nasceram longe da realeza, ambas se casaram com membros da aristocracia e ambas se tornaram figuras públicas de alto perfil. Contudo, a trajetória de Emma foi marcada por uma ascensão mais gradual, profundamente enraizada no mundo da nobreza tradicional. Ao contrário de Meghan, que desde o início teve sua relação com a família real britânica marcada por tensões públicas, Emma optou por abraçar sua posição com discrição, mantendo um perfil público mais focado em suas paixões pessoais, como a culinária, e em suas causas sociais. Enquanto Meghan se tornou uma figura polarizadora ao buscar um maior grau de independência, Emma tem sido vista como uma figura equilibrada e respeitada, cujas escolhas refletem uma abordagem mais conciliatória em relação à sua posição.