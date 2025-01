Perfumaria de Nicho: A Nova Fronteira do Luxo

Um Exemplo de Revolução Olfativa

Interlude 53 Imagem: Reprodução

A Amouage redefiniu o mercado de perfumaria de luxo com o sucesso de "Interlude 53" em 2022. Esse extrato de perfume ultra concentrado é envelhecido por seis meses antes de ser comercializado, representando a busca por fragrâncias únicas em composição, apresentação e produção. O produto captura a essência de uma herança cultural rica e autêntica.

A tecnologia também desempenha um papel fundamental na evolução da perfumaria. A Givaudan, por exemplo, adquiriu a startup Myrissi, que utiliza inteligência artificial (IA) para mapear o impacto das fragrâncias nas emoções por meio de cores. Isso permite personalizar experiências olfativas de forma sofisticada e baseada em dados.

A Evolução do Marketing na Perfumaria de Nicho

A expansão do mercado de perfumes de nicho é impulsionada por uma abordagem inovadora no marketing. Diferentemente das fragrâncias comerciais, que frequentemente utilizam apelos de gênero e sexuais, as linhas de alta gama adotam uma abordagem neutra em termos de gênero. Elas são comercializadas com narrativas evoluídas, focadas em arte, viagens e ingredientes sofisticados.