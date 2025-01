Como começar o ano com renovações: guia prático para abertura de caminhos

Você pode escolher usar as ervas individualmente ou fazer um combo com as que mais ressoarem com o seu momento.

Como Usar a Mistura

Coloque a solução preparada no borrifador.

Comece a borrifar pela casa toda, com especial atenção aos batentes das portas e janelas -- pontos de entrada que simbolizam novos caminhos e oportunidades.

Enquanto faz isso, ouça o Salmo 23. Este salmo é muito poderoso para fortalecer a fé, trazer proteção e abrir os caminhos com boas energias.

Limpeza em Todos os Sentidos

Aproveite esse momento de renovação para realizar uma limpeza física e energética no seu lar: