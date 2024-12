Teatro Sérgio Cardoso abre 2025 com Fabiana Karla e Tania Bondezan

O Teatro Sérgio Cardoso inicia sua programação de 2025 com a comédia inédita "Radojka - Uma Comédia Friamente Calculada", protagonizada por Fabiana Karla e Tania Bondezan, sob direção de Odilon Wagner. A temporada será de 17 de janeiro a 23 de fevereiro de 2025 e os ingressos estão disponíveis pela Sympla.

Fabiana Karla e Tania Bondezan Imagem: Reprodução

A montagem brasileira do texto dos uruguaios Fernando Schmidt e Christian Ibarzabal, já encenado em mais de 15 países, aborda com humor afiado e insólito temas como a insegurança no trabalho doméstico e os desafios da idade no mercado profissional.