Confira as previsões de Chay Grazik para 2025

1- Qual é a previsão para a economia brasileira?

R: Temos que ter muito cuidado com a economia e a volta da inflação a partir de fevereiro. Vejo grandes dificuldades para o país.

2- Quais os signos que terão mais sorte em 2025?

R: Áries, Capricórnio, Gêmeos, Libra e Escorpião.

3- Alguma dica para se energizar na virada?

R: Sempre indico o que chamo de "carta do universo". Pegue um papel em branco e escreva a lápis seus pedidos. Isto ajuda muito já que estaremos em um final de ano com a energia bem densa. É preciso se conectar com Deus, parar, orar muito. O mundo precisa de muita oração.

4- Haverá algo relacionado a doenças ou uma nova pandemia?

R: Não vejo exatamente uma pandemia e sim algo relacionado a COVID vindo novamente. Algo que afeta a pele. Já venho falando isso faz tempo.

5- Qual é o grande alerta para 2025?

R: É muito importante cuidar e estar atento com o desaparecimento de crianças. As mães precisam redobrar o cuidado.

Teremos muitas crianças desaparecidas! O caso de Hollywood vai repercutir fazendo novas vítimas.

6- Teremos alguma mudança em relação aos influenciadores?

Vejo muita confusão e vários influenciadores presos e investigados. Muitos mesmo. Vocês vão lembrar que teremos várias descobertas que tendem a vir à tona com estas pessoas.