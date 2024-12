Atriz Éri Correia fala sobre dublar a personagem Loto na animação “Moana 2”

A personagem Loto, uma engenheira que traz em sua personalidade traços de inteligência, curiosidade e persistência, também reflete características pessoais de Éri. "Eu me identifico muito com a Loto. Ela está sempre pronta para aprender com os erros e seguir em frente, independentemente dos obstáculos. Também sou muito prática e não tenho medo de colocar a mão na massa. Assim como ela, adoro resolver problemas e sempre tento de novo, até encontrar a solução", compartilha a atriz, que expressa o sentimento de orgulho e honra ao poder representar uma figura feminina tão potente, que quebra estereótipos de gênero, refletindo que as mulheres também têm capacidade e merecem ocupar outras posições e espaços.

Com uma trajetória marcada por sua formação em teatro musical, dublagem, terapia da comunicação e como arte-educadora, Éri sempre foi movida pela arte. Criada em Itapecerica da Serra, começou a se envolver com música e teatro ainda na infância, o que a levou a se profissionalizar na área, superando desafios familiares e se consolidando como atriz e dubladora. "A dublagem exige muita rapidez em se conectar com a personagem, não temos o mesmo tempo que o ator teve para construir a cena. É preciso foco, disponibilidade e uma entrega emocional imediata", explica Éri sobre as particularidades desse trabalho, que já se difere como um dos mais especiais.

Personagem Loto Imagem: Reprodução

Entre os pontos altos de sua carreira, Éri destaca produções como "Tempo Certo", onde além de atuar, também assinou a idealização do projeto ao lado de Dan Cabral, e sua participação em musicais icônicos como "Evita Open Air" e "Wicked", na segunda montagem brasileira, em 2023. Já no campo da dublagem, ela vê seu trabalho, em constante crescente, à frente de vozes que podem ser ouvidas em filmes, séries, realities e animações, como uma forma de tocar as pessoas de maneira emocional, conectando-se com o público de forma profunda e afetiva.

Com novos projetos a caminho, Éri promete continuar a surpreender em 2025, seja nos palcos ou em novos personagens na dublagem, mas não pode revelar muito.

"Responder sobre projetos futuros é sempre uma pergunta difícil, porque como dubladora eu nunca posso contar o que vem por aí, por conta do sigilo enorme que tem em todas as produções. Mas fiquem ligados nos streamings, pois vem coisa boa por aí, e acompanhem também as minhas redes!".