Planetário Ibirapuera anuncia sessão sobre a magia da Estrela de Belém

Para entrar no espírito natalino, o Planetário Ibirapuera fará uma sessão especial que desvendará teorias científicas por trás da famosa Estrela de Belém, um evento raro, enigmático e frequentemente descrito pelos astrônomos como uma luz brilhante que domina o céu. A sessão acontece no dia 21 de dezembro, às 17h, e 22, às 15h.

Planetário Ibirapuera Imagem: Urbia Parques/Divulgação

A apresentação mostrará um estudo que sugere que este corpo celeste pode ter sido, na realidade, uma conjunção planetária, um cometa ou uma supernova, sendo alguns dos fenômenos capazes de fazer com que ela brilhasse intensamente por um longo período. Esse mistério histórico será desvendado pelo astrofísico do Planetário, Marcelo Rubinho, que, com olhar científico, revela a conexão do astro com o clima de Natal. Os ingressos estão disponíveis no Urbiapass.