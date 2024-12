Nizo Neto grava campanha de moda e relembra dublagem icônica dos anos 80

Por: Flávia Viana

Romance, moda, humor e nostalgia, tudo em um vídeo protagonizado pelo ator Nizo Neto. O filho do saudoso humorista Chico Anysio protagonizou uma campanha de uma rede de trajes de moda em São Paulo ao lado de sua esposa, a sexóloga Tatiana Presser. No filme da grife conhecida por abastecer os looks de "Casamento às Cegas", reality da Netflix, ele fala sobre preparar-se para momentos especiais com ajuda de especialistas vestindo-se para "curtir a vida adoidado, com estilo". O texto faz alusão ao filme que foi sucesso nos anos 80 em que Nizo faz a dublagem do ator principal, no caso, Mathew Broderick. O artista vira um príncipe com direito a buquê de flores para resgatar a esposa que o espera.