Dior aposta na Tailândia para transformar o luxo em experiência cultural

A fachada da loja, inspirada na icônica boutique da Dior na Avenue Montaigne, em Paris, apresenta 300 janelas ilusórias, um telhado de mansarda e revestimento de mosaicos de ouro feitos à mão, enquanto o interior de 800 m² e os jardins de 2.500 m² exibem peças criadas por artistas tailandeses. Entre os destaques está a reinterpretação do tradicional tuk-tuk, assinada pelo designer Saran Yen Panya.

De acordo com Tamara Lorenzoni, Mestre em Gestão de Marcas de Luxo, "a 'Gold House' reflete o localismo, a habilidade da Dior de integrar tradição local e design global, criando um espaço que une o varejo e uma experiência cultural". Ela destaca que esse tipo de abordagem permite que a marca se conecte profundamente com o mercado local, enquanto mantém sua exclusividade.

Tailândia: Um mercado em ascensão

A escolha da Tailândia não é coincidência. Com um mercado de bens de luxo pessoais avaliado em US$ 2,4 bilhões em 2024 e previsão de crescimento anual de 9% até 2029, o país se tornou uma alternativa estratégica, especialmente em meio à desaceleração do consumo de luxo na China.

Tamara Lorenzoni explica: Bangkok tem se posicionado como um hub estratégico para marcas de luxo, graças à sua localização geográfica privilegiada e ao multiculturalismo vibrante, que atraem consumidores globais e locais.

Além disso, experiências como o Café Dior, que oferece sobremesas exclusivas criadas pelo chef Mauro Colagreco, premiado com três estrelas Michelin, tornam a marca acessível a um público mais amplo, permitindo que o luxo seja vivenciado sem a necessidade de adquirir itens premium.