Cíntia Chagas compartilha bastidores de nova campanha de produtos de beleza

No último domingo (15) a cidade de Curitiba (PR) foi escolhida para a gravação de uma campanha misteriosa que promete impactar o mercado de beleza. Protagonizada pela influenciadora e palestrante Cíntia Chagas, a produção trouxe um clima de expectativa nos bastidores e será seu primeiro trabalho como embaixadora da marca de cosméticos.

Cíntia Chagas ao lado da equipe responsável pela campanha Imagem: Divulgação

A campanha apresenta uma linha de produtos inovadores desenvolvidos a partir de uma planta milenar, cuja formulação une tradição e tecnologia para transformar os cuidados com a pele e os cabelos. Durante as filmagens, que contaram com uma equipe criativa em sintonia com o conceito natural e sofisticado dos produtos, a atmosfera foi marcada por momentos descontraídos e cenas cuidadosamente planejadas para refletir o poder e a essência dessa novidade. A data oficial de lançamento ainda não foi revelada.