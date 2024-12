Animação "O Poder Mágico de João" celebra a magia da infância

Sem a mágica do menino, a cidade enfrenta dificuldades, mergulhando em uma maré de azar. A história toma um rumo tocante quando João descobre que o amor da família transcende as barreiras do tempo e da memória. Ao reencontrar a alegria em seu coração, ele devolve esperança a si mesmo e à toda a sua comunidade.

Com voz original da atriz, cantora e dubladora Jullie - conhecida por dublar animações como "Trolls", por trabalhos em novelas como "Floribella" e "Malhação", e por estrelar musicais -, e com roteiro assinado por Demerson Souza e Tatiana Torrieri, o curta recém lançado, contemplado pelo PROAC 29/2023, é uma celebração da magia da infância, das memórias afetivas e da força das relações familiares, encantando crianças e adultos com sua mensagem de coragem, resiliência e o poder transformador de um simples sorriso. O projeto contou ainda com o apoio da ABRAz - Associação Brasileira de Alzheimer, norteando a delicadeza do tema abordado.

A animação, disponível no canal Infantix, do YouTube, criado especialmente para crianças de todas as idades, com vídeos educativos e unboxing de brinquedos que chegam a quase 265 mil inscritos, tem produção executiva de Alberto Torrieri e direção de produção de Aline Benitte, com assistência de produção de Cristiane Coelho. O storyboard, a ilustração e a arte final foram criados por Wellington Teodoro, enquanto a animação, os efeitos visuais (VFX) e a finalização foram realizados por Johnny Soares.

A trilha sonora e os efeitos sonoros tiveram direção de áudio, arranjos, mixagem e masterização de Matheus Plinta Liberado, com composições de artistas como Adam Saban, Cody Martin, Joshua Spacht e outros. A produção de áudio ficou a cargo da Plinta Kids, com supervisão executiva de Dionne Plinta. Com identidade visual concebida por Amauri Oliveira e Wellington Teodoro, o curta conta ainda com materiais de acessibilidade produzidos pela ETC Filmes e um trailer desenvolvido por Alberto Torrieri e Johnny Soares.