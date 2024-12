Como eles se conheceram - Nicolas Cage e Lisa Marie Presley

Em outubro de 2000, o ator Nicolas Cage conheceu Lisa Marie Presley, filha da lenda do rock Elvis Presley, na casa do guitarrista Johnny Ramone, do grupo Ramones, em Los Angeles, durante uma festa para comemorar o 53º aniversário do músico.

Lisa Marie Presley estava acompanhada de seu noivo, o músico havaiano John Oszajca. Durante o evento, ela começou a conversar com Nicolas Cage, que estava separado da ex-esposa Patricia Arquette e, segundo boatos, envolvido com Penelope Cruz, sua companheira no filme O Capitão Corelli. Na ocasião, Nic estava sozinho na festa. Os dois demonstraram grande interesse um pelo outro.

Nicolas Cage e Lisa Marie Presley Imagem: Reprodução

Em abril de 2001, Lisa Marie terminou seu relacionamento com Oszajca. Um mês depois, ela e Nic foram vistos de mãos dadas em um show de Tom Jones, em Las Vegas. Em julho, Lisa Marie acompanhou Nicolas a Washington, D.C., em uma cerimônia que homenageava os índios navajos, responsáveis por usar seu idioma nativo para decodificar mensagens secretas durante a Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, o casal chegou a conversar com o presidente George W. Bush.