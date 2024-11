Gabriel Sater será a nova capa da revista Mensch

"Amo animais! Sou filho do Pantanal. Cresci lá, depois que meu pai comprou um pedacinho de terra. Me sinto profundamente triste vendo as mudanças climáticas assustadoras, a seca e as queimadas", disse Gabriel, evidenciando sua preocupação com o meio ambiente.

Bastidores do ensaio de Gabriel Sater para a revista Mensch Imagem: Divulgação

"Criei um recanto para animais aqui em São Paulo e todos os meus cachorros são adotados. Minha família é a Paula, minha esposa, e meus 8 pets. Não consigo imaginar meu lar sem nenhum deles.", completa.

