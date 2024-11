O Carnatal, maior carnaval fora de época, acontece em dezembro

A 33ª edição do Carnatal, consagrado como o maior carnaval fora de época do país, acontece de 6 a 8 de dezembro em Natal, Rio Grande do Norte. Com uma programação que une grandes nomes da música brasileira, o Carnatal terá 3 dias de festa com trios elétricos e o exclusivo Camarote Beats dentro da Arena das Dunas.

Anitta, Ivete Sangalo e Claudia Leitte. Imagem: Reprodução

A programação deste ano contará com os blocos de Anitta, Léo Santana, Ivete Sangalo, Bell Marques, Claudia Leitte, Tony Salles, Grafith e Rafa & Pipo na avenida. Já no Camarote, a festa terá Wesley Safadão, Durval Lelys, Henry Freitas, Xand Avião, Nattan, Matuê, Natanzinho Lima e Felipe Amorim. Os ingressos já estão à venda neste link.