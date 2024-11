Movimento "Mulheres Inspiradoras" organiza masterclass sobre liderança

Na última terça-feira (26), Valerie Cockerell, ex-líder da Disney franco-americana que fez parte da equipe de abertura da Disneyland Paris, realizou uma masterclass na Casa Amaury. O evento marcou o lançamento do livro "Lidere Como Uma Mãe", que aborda a magia do atendimento e as lições de liderança.

Geovana Quadros Imagem: Divulgação

A iniciativa foi organizada por Geovana Quadros em colaboração com Anne Wilians, presidente do Instituto Nelson Wilians e embaixadora do projeto Mulheres Inspiradoras. A ação reforçou a importância de promover diálogos sobre liderança e atendimento em um ambiente que une aprendizado e troca de experiências.