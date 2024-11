Espetáculo Disney on Ice confirma nova temporada em 2025

A temporada de "Disney On Ice: Aventuras na Estrada" está confirmada em São Paulo. A venda dos ingressos começa no dia 28 de novembro, às 14h, em disneyonice.uhuu.com e em pontos autorizados.

Disney On Ice Imagem: Feld Entertainment/Divulgação

O espetáculo imersivo apresenta histórias clássicas e sucessos recentes da Disney. Em 2025, o show de patinação multigeracional será apresentado em três capitais: Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital paulista o espetáculo desembarca dia 5 de junho, no Ginásio do Ibirapuera. Em "Disney On Ice: Aventuras na Estrada", o público verá personagens como Mary Poppins, Moana, Simba, Ana e Elsa e muito mais.