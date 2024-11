Fábio Jr esgota ingressos de show beneficente

Fábio Jr. se apresenta em show beneficente em prol do Hospital Cruz Verde, instituição referência no tratamento de paralisia cerebral grave na América Latina.

Fábio Jr. Imagem: Dudu Biagio/Divulgação

O evento, marcado para 4 de dezembro no Salão Nobre do Esporte Clube Sírio, na capital paulista, é parte de uma das apresentações do artista na turnê "Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos" que percorre todo o Brasil e reunirá grandes empresários paulistanos. Os ingressos já estão esgotados e toda a renda será revertida para o Hospital Cruz Verde, para angariar fundos e cobrir as despesas dos pacientes permanentes que vivem na instituição.