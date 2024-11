Lobão apresenta "Luau Indoor" no Teatro Bradesco

No dia 21 de dezembro, Lobão se apresenta no palco do Teatro Bradesco. Em um formato intimista, o artista apresenta o show "Luau Indoor" - voz e violão - combinando música, memórias e storytelling. Lobão compartilha não apenas seus sucessos, mas também as histórias por trás das canções, revelando o processo criativo, as inspirações e os momentos que marcaram sua trajetória.

Lobão Imagem: Rui Mendes/Divulgação

Diferente da turnê elétrica com o power trio The Vanishing Volcanoes, o Luau Indoor cria um ambiente de proximidade, em que o artista e sua plateia celebram juntos a arte e as memórias. Com clássicos como "Me Chama", "Vida Bandida", "Rádio Blá" e "Canos Silenciosos", Lobão guia o público por momentos marcantes de sua trajetória, compartilhando detalhes de como essas músicas nasceram, as emoções que carregam e o impacto que tiveram em sua vida e na cultura brasileira.