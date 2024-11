Evento "Diálogos para o planeta" leva arte, tecnologia e mais para o RJ

Por: Flávia Viana

O evento "Diálogos para o Planeta", organizado e com curadoria de Alcinda Saphira, acontece até amanhã (20), no Parque Glória Maria, no Rio de Janeiro (RJ). Brasileira radicada nos Estados Unidos há 30 anos, Alcinda é sócia da Saphira & Ventura Gallery, em Nova Iorque, fundadora do Instituto Bienal Amazônia, e está promovendo, durante o período do G20, uma série de eventos culturais e educacionais no Rio.

Alcinda Saphira Imagem: Divulgação

O espaço abriga exposições de arte, design, arquitetura, tecnologia e sustentabilidade com a participação de artistas nacionais e internacionais. Além disso, serão realizados summits sobre energia, educação, saúde e metaverso industrial. As atividades fazem parte também de uma celebração da Bienal Amazônia, que será realizada em Belém, em novembro de 2025. "Estamos trazendo projetos que abordam os problemas existentes no planeta e soluções possíveis por meio de uma consciência coletiva. Para envolver a todos, teremos ainda uma meditação coletiva, que será um momento ecumênico pela paz", explica Alcinda.