Ana de Armas, Norman Reedus, Ian Mcshane e Len Wiseman participam da CCXP

A Paris Filmes, em parceria com a CCXP24, o maior festival de cultura pop do mundo, confirma que Ana de Armas, Len Wiseman, Norman Reedus e Ian McShane irão falar sobre "Bailarina", o novo filme do universo de John Wick, no palco do Thunder by Claro tv+ no domingo (8 de dezembro), em um painel realizado pela Paris Filmes e Lionsgate. Os atores e o diretor irão revelar as últimas novidades e compartilhar conteúdos exclusivos com os fãs presentes. Os ingressos da CCXP24 no Mundo Ticket.

Ana de Armas e Norman Reedus Imagem: Reprodução

Pela primeira vez no Brasil, o elenco de "Bailarina" Ana de Armas, Norman Reedus e Ian McShane, junto com o diretor Len Wiseman, farão uma visita exclusiva para promover seu novo filme. No novo filme do universo de John Wick, a atriz Ana de Armas interpreta Eve Macarro, uma jovem assassina treinada nas tradições dos Ruska Roma. Dirigido por Len Wiseman e escrito por Shay Hatten, a obra é baseada em personagens de Derek Kolstad e foi produzida por Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski. O filme é estrelado por Ana de Armas, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, com Ian McShane e Keanu Reeves.