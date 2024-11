SP recebe o maior evento de imigração para quem busca carreira nos EUA

De acordo com uma projeção da National Association of Manufacturing e Deloitte, os Estados Unidos preveem uma escassez de até 3,5 milhões de profissionais STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) até 2025. Diante desse cenário, a MorarEUA, ecossistema especializado em consultoria de imigração e moradia nos Estados Unidos, pertencente ao grupo SG Global Group, realiza uma nova edição do On The Road, maior evento itinerante brasileiro focado no tema, em São Paulo, no dia 19 de novembro.

Com mais de cinco mil participantes e mais de 50 edições só no ano passado, o objetivo é ajudar profissionais qualificados, com mais de cinco anos de experiência nas suas áreas de atuação, a obter o Green Card. Na programação são abordados três tópicos: o visto em si, explicando o EB-2 NIW e outros tipos de Green Card, desmistificando a parte burocrática do assunto; a carreira, levantando dados sobre o mercado e possibilidades de investimentos; e a vida pessoal, em que são discutidas as melhores formas de se ter um planejamento familiar e quais são os custos envolvidos para viver bem.