Natal nos Estados Unidos: destinos para entrar no espírito natalino

NORDESTE: Nova York e Washington DC

A árvore no Rockefeller Center é uma atração imperdível para quem visita Nova York durante as festas de fim de ano. Outros destaques da cidade incluem as vitrines de lojas como Macy's, Saks Fifth Avenue e Bergdorf Goodman; o presépio barroco napolitano do Metropolitan Museum of Art; a tradicional apresentação de O Quebra-Nozes pelo New York City Ballet; e o Christmas Spectacular com as Radio City Rockettes. Para quem adora compras, há mercados de Natal no Bryant Park, Union Square e Grand Central. Para celebrar o Hanukkah, uma grandiosa menorá será acesa na Fifth Avenue, na 59th Street, durante as oito noites do festival, a partir de 25 de dezembro.



As atrações de Washington, D.C. incluem a Árvore de Natal Nacional e a Menorá Nacional, ambas iluminadas na Elipse da Casa Branca, além da árvore no gramado do Capitólio. O ZooLights, no Zoológico Nacional, e o Jardim Botânico dos EUA, que exibe modelos de trens e milhares de plantas natalinas, são imperdíveis. Para quem adora fazer compras, o DowntownDC Holiday Market, localizado ao lado do Smithsonian American Art Museum, e o DC Holiday Market, no Dupont Circle, oferecem uma grande variedade de produtos artesanais e festivos.

Exposição Newfields' Winterlights Imagem: Reprodução

CENTRO-OESTE: Indiana, e Chicago

Na cidade de Santa Claus, em Indiana, você pode assar castanhas em uma fogueira no Santa's Candy Castle, fazer compras na loja de Natal Santa Claus, decorar biscoitos natalinos e até participar de um jantar de Natal com o Papai Noel. Em Indianápolis, a cidade oferece a exposição Newfields' Winterlights, a WinterFaire no maior museu infantil do mundo e o Athenaeum Christkindlmarkt, perfeito para quem busca presentes exclusivos.

Em Chicago, Illinois, faça compras na famosa Magnificent Mile ou visite o Christkindlmarkt. Aproveite a Skating Ribbon no Maggie Daley Park, com vistas do Lago Michigan, e veja 50 árvores decoradas no Griffin Museum of Science and Industry. Confira as exibições de luzes no Lincoln Park Zoo, no Jardim Botânico e no Morton Arboretum. Os fãs de teatro podem assistir aos espetáculos "A Christmas Carol" e "It's A Wonderful Life".