Luciana Mello lança "Tá No Ar", primeira faixa solo do projeto "Casa da Lu"

Nesta sexta-feira (15), Luciana Mello apresenta "Tá No Ar", canção que é o primeiro lançamento solo de seu novo projeto, "Casa da Lu". Composta por Chiquinho dos Santos e Elder Celso, a música celebra o amor. A direção musical e os arranjos são assinados por Walmir Borges.

Luciana Mello Imagem: Divulgação

Para Luciana, "Tá No Ar" representa a essência do projeto "Casa da Lu", que homenageia o samba e destaca o amor - tanto pela música quanto pelas relações e parcerias. "Essa música fala sobre amor. O amor está no ar. E eu me conectei com essa letra porque tem tudo a ver com o projeto e com o que quero transmitir!", afirma a cantora.

"Tá No Ar" se destaca também por ser a primeira música de "Casa da Lu" a ser lançada sem participação de outros artistas, dando foco total à interpretação de Luciana Mello. Nesta sexta-feira (15), "Tá No Ar" estará disponível nas principais plataformas de streaming.