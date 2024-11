'Missão: Impossível - O Acerto Final' ganha primeiro teaser trailer

Tom Cruise estará mais uma vez de volta às telonas no papel de Ethan Hunt para "Missão: Impossível - O Acerto Final". Sequência do longa de 2023, a segunda parte desta história ganhou seu primeiro trailer hoje (11). Além disso, a Paramount Pictures confirmou também a data de estreia oficial no Brasil: 22 de maio de 2025. Confia o trailer:

0:00 / 0:00

No trailer, Tom Cruise usa o mesmo figurino que foi usado na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris 2024. Nesse novo capítulo de "Missão: Impossível", Ethan Hunt vai aprender que a vida é a soma de nossas escolhas. Ao lado de Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell e Frederick Schmidt integram o elenco.