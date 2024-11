D23 Brasil - Descubra os próximos lançamentos da Disney

O Transamérica Expo Center, em São Paulo, foi palco da D23 Brasil - Uma Experiência Disney, o maior evento da franquia que desembarcou pela primeira vez no Brasil. A D23 aconteceu nos dias 8, 9 e 10 de novembro e apresentou, com exclusividade, alguns lançamentos.

Josh D'Amaro Imagem: Divulgação

No dia 9 de novembro, Larissa Manoela recebeu no painel "Experiences Parks" Josh D'Amaro, chairman da Disney Experiences da The Walt Disney Company, que apresentou as novidades sobre os Parques Disney, Disney Cruise Line e a colaboração com Epic Games. Sobre os cruzeiros, Josh anunciou que a empresa aumentará a sua frota, que atualmente conta com 5 navios, para 13 embarcações até 2031. Além disso, os passageiros terão novas opções de atrações. Na área da gastronomia, restaurantes inspirados em "O Rei Leão" e na vilã Cruella. A famosa atração Haunted Mansion, do Magic Kingdom, terá também um espaço exclusivo dedicado a ela. Para os passageiros fãs de teatro, a Disney apresenta um novo show inspirado em "Moana", que apresentará um boneco com 5 metros de altura, o maior já feito pela empresa para um show em alto mar.