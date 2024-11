Prof. Dr. Mario Beni recebe medalha de Mérito Turístico

Na última quarta-feira (06), a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo lançou o programa de turismo Náutico, Ferroviário e Academia de Turismo. Na ocasião, foram homenageados com a Medalha Mérito Turístico o Prof. Dr. Mario Beni, a empresária Chieko Aoki e o Sr. Jarbas Favoretto. Várias autoridades estiveram presentes, entre elas, o prefeito Ricardo Nunes, o Secretário de turismo Roberto de Lucena, a presidente do Fundo Social e primeira dama Cristiana da Silva Oliveira.

Tarcísio Gomes e Mario Beni Imagem: Divulgação