Ambicione no Salão CasaModa

A Ambicione, assim como sua marca mãe Anselmi, carrega em seu DNA a paixão pelo tricô. A empresa produz peças exclusivas com os mesmos fios, tecidos, tecnologia que caracterizam a Anselmi. Referência no mercado têxtil nacional e conhecida por seus tricôs-desejo, a marca surgiu com a missão de oferecer produtos únicos e de design exclusivo, especialmente desenvolvidos para lojistas de revenda em todo o Brasil. Maria de Lurdes Anselmi, CEO da Ambicione, presente no Salão CasaModa de 2024, respondeu algumas perguntas sobre suas novidades. Confira:

Maria de Lurdes Anselmi Imagem: Divulgação

Qual a sua aposta para o próximo inverno?

Nossa aposta para o próximo inverno é uma coleção que une conforto, sofisticação e versatilidade. Focaremos em peças que tragam aconchego, mas com uma elegância atemporal. Trabalhando com cores neutras e terrosas, além de texturas marcantes, queremos que cada peça seja envolvente, tanto no visual quanto no toque.