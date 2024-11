Jorge Helder lança álbum em homenagem aos 80 anos de Chico Buarque

O baixista cearense Jorge Helder acompanha a carreira de Chico nos palcos desde a década de 90 e, este ano, lança um álbum em homenagem aos 80 anos de carreira do artista que fez história na MPB, completados em junho de 2024. O trabalho, intitulado "Samba e Amor", apresenta 8 canções que representam a variedade da obra de Chico. Segundo Helder, o nome do álbum, Samba e Amor, também nome da canção homônima que o compõe, é devido a "anos tocando samba e compartilhando amizade com o Chico".

Chico Buarque e Jorge Helder Imagem: Leo Aversa/Divulgação

No rol de artistas que participam do álbum estão os cantores e compositores Vanessa Moreno e Filó Machado, o guitarrista Chico Pinheiro, o pianista Helio Alves, o baterista e percussionista Vitor Cabral, Rafael Mota, também na percussão e Iury Batista no contrabaixo.