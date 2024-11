No próximo dia 8 de novembro, São Paulo será palco do primeiro concurso "O Melhor Croissant Brasil 2024", uma competição que reunirá 15 dos mais talentosos profissionais de padarias, pâtisseries e confeitarias de estados como São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A disputa, que acontecerá no Hotel Emiliano, a partir das 10h, tem como objetivo eleger o melhor croissant tradicional feito com a exclusiva manteiga Tourage da marca francesa Isigny Sainte-Mère, reconhecida mundialmente por sua produção artesanal e alta qualidade em laticínios.

Imagem: Divulgação

Inspirado no concurso semelhante realizado anualmente na França, esta primeira edição no Brasil busca valorizar a arte da panificação e celebrar os profissionais brasileiros que dominam a técnica e o refinamento da viennoiserie. Além de coroar o melhor croissant, o concurso também reforça os laços históricos e culturais entre França e Brasil, oferecendo aos jurados e ao público uma verdadeira experiência de sabor e tradição francesa em solo brasileiro.