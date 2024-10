A atriz paulistana Julia Foti vive Adriane Galisteu nas telas

"Na vida, eu sou muito comunicativa. Apresentar é muito diferente de atuar, mas também me sinto realizada com essa minha vertente Já comandei a transmissão de evento musical e fui mestre de cerimônias de eventos de grandes empresas. Quero investir cada vez mais nessa carreira. Sonho em fazer mais coisas ao vivo e, quem sabe, um dia ter um programa de TV sobre esportes, que é também a minha paixão.", diz ela que faz apresentações com um grupo de dança vertical.

Enquanto "Senna" não estreia, Julia Foti vai poder ser vista nos próximos dias numa participação na novela infanto-juvenil "Caverna Encantada", do SBT. Em seu currículo constam ainda trabalhos no teatro, nas séries "Todas as garotas em mim", da Record, e em "Toda forma de amor", com direção de Bruno Barreto, no Globoplay. Ela ainda trabalhou na novela "Novo mundo", da Globo, e no filme "Vizinhos", na Netflix, em que atua ao lado de Leandro Hassum.