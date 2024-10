Turismo de luxo investe em experiências personalizadas e exclusivas

Por: Tamara Lorenzoni

O turismo de luxo tem passado por uma transformação significativa, com foco cada vez maior em experiências exclusivas e personalizadas. Um exemplo claro dessa mudança é o turismo automobilístico, em que hotéis e cruzeiros têm criado pacotes sob medida para entusiastas de velocidade. De acordo com um artigo publicado pela Exame, estabelecimentos de luxo estão oferecendo experiências que incluem track days, acesso a grandes eventos como a Fórmula 1, além de passeios em supercarros e atividades temáticas focadas no automobilismo.

Essa transição reflete uma tendência mais ampla no mercado de luxo, onde o consumo de experiências já representa mais de 55% do setor, segundo dados da Boston Consulting Group (BCG). O consumidor de luxo moderno está cada vez mais interessado em vivências que transcendam o simples consumo material. Eles querem memórias únicas e personalizadas, e o turismo de luxo tem respondido a essa demanda com soluções inovadoras.