Nova exposição de Cintia Abravanel exploram os ciclos da vida

A obra "Raiar" (4,8m) simboliza o nascer do sol e a transição da noite para o dia, utilizando tons de azul, roxo e rosa para representar a esperança de um novo começo. Já a "Poente" (4,8m) retrata o entardecer com um cubo central de acrílico irradiando cores quentes como vermelho, laranja e amarelo, evocando a beleza do pôr do sol.

A "Sou Eu" é uma estrutura cúbica de ferro com dois metros de aresta, contendo cinco cubos menores entrelaçados com acrílicos coloridos e fios de nylon, representando as múltiplas camadas da identidade humana e a jornada de autodescoberta. "Nesse momento os acrílicos coloridos caem no cubo vazio, fechando o ciclo e recomeçando o processo", analisa Abravanel.