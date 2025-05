Maior exposição do mundo sobre Pelé chega ao Maracanã

O Maracanã vai receber, a partir do dia 17 de maio, a maior exposição imersiva do mundo dedicada ao maior jogador de todos os tempos. "Uma Homenagem ao Rei Pelé", realizada pela Multiverso Experience, estreia na cidade do Rio de Janeiro ocupando justamente o estádio onde Pelé fez história ao marcar seu milésimo gol, em 1969.

Imagem: Divulgação

A exposição chega ao Maracanã após temporada de sucesso em São Paulo e apresenta uma experiência imersiva em um espaço de cerca de 1 mil m² e mais de 10 ambientes que misturam tecnologia, arte e memória. O roteiro da mostra atravessa os momentos mais marcantes da trajetória do craque: da infância em Três Corações à consagração no Santos Futebol Clube e na Seleção Brasileira, passando também pela temporada no New York Cosmos.