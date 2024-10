Dia Mundial do Macarrão: confira curiosidades sobre o alimento

Imagem: Reprodução

Nos últimos anos, o consumo de massas no Brasil passou por mudanças significativas. Os formatos clássicos como espaguete e penne continuam dominando, mas há uma crescente demanda por massas integrais e sem trigo, devido à preocupação com uma alimentação mais equilibrada.

Com relação aos hábitos de consumo, as preferências também se diversificaram. O macarrão ao sugo e à bolonhesa continuam no topo das escolhas dos brasileiros, mas pratos como macarrão de panela e alho e óleo têm ganhado espaço nas refeições cotidianas, especialmente aos finais de semana, quando os brasileiros costumam optar por receitas mais elaboradas e em maior quantidade.

Imagem: Reprodução

Confira 12 curiosidades sobre o alimento:

1- O macarrão é originário da China e foi levado para a Itália por Marco Polo no século XIII.



2- No início do século XX, o macarrão era vendido em lojas de departamento como mercadoria de luxo.



3- Na Europa, o macarrão também teve um papel importante durante as grandes navegações e guerras. Graças à sua capacidade de ser armazenado por longos períodos, era um dos principais alimentos consumidos pelos marinheiros e soldados. Na Segunda Guerra Mundial, o macarrão foi fundamental para a alimentação das tropas italianas e de outros países europeus por ser um alimento prático, durável e nutritivo.



4- O macarrão instantâneo foi inventado pelo japonês Momofuku Ando em 1958.



5- Em 1984, o ônibus espacial Challenger levou macarrão instantâneo para os astronautas.



6- O Dia Mundial do Macarrão ou da Pasta foi criado em Roma, na Itália, em 1995, durante o primeiro World Pasta Company Congressi, reunião dos maiores fabricantes mundiais. De lá para cá, a data é comemorada pelas indústrias do setor.



7- Em 2024, o volume de vendas de macarrão ultrapassou as 875.938 toneladas no Brasil.



8- Entre os tipos mais consumidos no Brasil, o espaguete e o parafuso continuam no topo da preferência, enquanto massas frescas e integrais também têm ganhado espaço.



9- 44,5% dos brasileiros consomem macarrão semanalmente, e a frequência de compra é, em média, 13 vezes por ano.



10- Existem mais de 600 tipos de macarrão na Itália, cada um com sua forma e consumo específico.



11- Existe um Festival Mundial do Macarrão em Setúbal, Portugal.



12- Na Ucrânia, é tradição pendurar macarrão cozido como enfeite de Natal.