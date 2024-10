Espetáculo "Aquarelas" homenageia Toquinho

No dia 3 de novembro, às 16h, o Tokio Marine Hall, em São Paulo, será palco do espetáculo "Aquarelas", uma homenagem à trajetória de Toquinho. Promovido pela Associação Fernanda Bianchini (AFB), o evento reunirá cerca de 300 alunos da instituição, que ensina dança a pessoas com deficiência, em um show gratuito com ingressos já esgotados. Inspirado nas canções de Toquinho, a apresentação contará com coreografias que misturam dança, teatro e música, abordando temas como amor e amizade, através da história de Dona Aurora e o menino Antônio.

Toquinho e Camilla Faustino Imagem: Divulgação

O ponto alto do espetáculo será a participação especial de Toquinho, que cantará "Aquarela" e "O Caderno" ao lado dos alunos da AFB. Após a apresentação, o artista realizará um pocket show de 40 minutos, acompanhado da cantora Camilla Faustino, revisitando sucessos de sua carreira de 60 anos.