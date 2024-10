Descubra quais são os nomes de bebês mais populares de 2024

Emrys estreou na lista dos 1.000 nomes mais populares para meninos do BabyCenter, subindo para a posição 954. Outros nomes masculinos começando com E, como Emir, Enrique, Edgar e Eliel, também subiram no ranking. Easton e Everett voltaram à lista dos 100 nomes mais populares, ocupando os lugares 92 e 93, respectivamente.

Para as meninas, a lista dos 100 nomes mais populares "está repleta de novas escolhas populares como Evelyn, Brooklyn e Madelyn", disse o BabyCenter. Outros "astros em ascensão" incluem Adalee, Avalynn, Lakelyn, Rosalee e Maelynn, que subiram algumas centenas de posições, entrando pela primeira vez na lista dos 1.000 nomes de meninas mais populares nos EUA.