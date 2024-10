Evento do agronegócio brasileiro é marcado por homenagem com joia exclusiva

Na última semana, aconteceu o Agrotalk Mind, que reuniu grandes personalidades para prestigiar nomes do agronegócio brasileiro. A noite organizada por Aryane Garcia, o evento foi marcado por grandes encontros, além de uma série de lançamentos envolvendo um dos setores mais importantes do país.

Dr. Paulo Junqueira, Letícia Jacintho e Lucas Bove ladeando a anfitriã, Aryane Garcia. Imagem: Divulgação

Um dos destaques do encontro foi a presença de Augusto Cury, que apresentou um painel. O autor best-seller será responsável pelo prefácio do livro "Da Porteira para o Mundo", de Aryane Garcia, um dos lançamentos da noite que teve seu teaser apresentado pela primeira vez e conta a história de produtores do agronegócio que transformaram o Brasil nos últimos 60 anos. Outra presença marcante foi a do Chef Isaac Azar, fundador do restaurante Paris 6, que lançou o prato Etiqueta da Roça, produzido com ingredientes advindos de produtores rurais paulistas.