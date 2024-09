LARA participa do projeto 'Me Cante Uma História' ao lado de Natália Boere

LARA, cantora e filha mais velha do apresentador Fausto Silva, será uma das convidadas do projeto cultural "Me Cante Uma História", que une música e narração de histórias, em parceria com a escritora e jornalista Natália Boere. O evento acontece no Teatro B3, proporcionando ao público uma experiência artística única que mescla canções e narrativas inspiradoras.

LARA Imagem: Divulgação

Os ingressos já estão à venda para o Talk Show, que promete encantar o público com interpretações emocionantes e cheias de sensibilidade. O projeto tem como proposta transformar histórias em música. O evento promete ser um marco na cena cultural, atraindo fãs de música e literatura.