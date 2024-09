Ivan Parente participa do musical "Hairspray"

Ator, cantor e versátil nos palcos, Ivan Parente está em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo, com o musical "Hairspray", no papel do apresentador Corny Collins. Recentemente, o artista encarou o desafio de interpretar quatro personagens diferentes no musical "Tarsila - A Brasileira", onde viveu figuras icônicas do modernismo brasileiro. Em uma entrevista exclusiva, Ivan compartilha detalhes de sua preparação, a transição entre personagens históricos e fictícios, e suas expectativas para o futuro.

Interpretar quatro personagens reais em "Tarsila - A Brasileira", foi um desafio, mas também uma experiência que o fez crescer como ator. "Tenho pego essas missões ultimamente", comenta Ivan com humor. "Antes do musical Silvio Santos Vem Aí, nunca tinha feito personagens que caminharam pelas ruas. No Tarsila, foram três de uma vez!" Ele acrescenta que o processo exigiu muita pesquisa e paciência. "É complexo escolher quais características mostrar para conquistar a empatia do público, principalmente quando o personagem aparece pouco. Mas é um desafio que descobri gostar."