Bairro da Mooca ganha um novo Centro Cultural

No dia 21 de setembro de 2024, com produção da fotógrafa Malu Mesquita e curadoria de Renato Negrão, o bairro da Mooca receberá um novo espaço: o Centro Cultural "O Jardim". Idealizado pela fotógrafa Malu Mesquita, o espaço é dedicado à arte e à cultura e será inaugurado com uma exposição que homenageia os vencedores de três concursos organizados pelo "O Jardim": Fotografe São Paulo, Cartão-Postal São Paulo e Cartão-Postal Brasil.

Imagem: Divulgação

SERVIÇO

Inauguração do Centro Cultural "O Jardim" de Malu Mesquita

Data: 21 de setembro de 2024

Horário: Das 16h às 20h

Local: "O Jardim", Rua Ilansa, 185 - Mooca - São Paulo-SP