Morre aos 29 anos a bailarina de Serra Leoa Michaela DePrince

Hoje o mundo da dança está mais triste!

Natural de Serra Leoa, a bailarina Michaela DePrince ganhou notoriedade no documentário "Primeira Posição", que acompanha ela e mais oito bailarinos durante a temporada de competições do Youth America Grand Prix (YAGP), uma das maiores seletivas de ballet do mundo. Além dos desafios da seleção, o filme conta a história de Michaela, que foi adotada junto com a sua melhor amiga Mia por um casal de estadunidenses que percebeu a sua paixão pelo ballet e a incentivou. Por causa do vitiligo, a artista era chamada de criança demônio no orfanato onde foi abandonada pelo próprio tio. A bailarina perdeu o pai para um conflito armado durante a Guerra Civil de Serra Leoa e sua mãe biológica morreu de fome.