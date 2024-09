Bienal do Livro 2024: estande disponibiliza áudio inédito de Ziraldo

Na última sexta-feira (6), teve início a 27ª Bienal Internacional do Livro em São Paulo, marcada por uma série de ações interativas que prometem uma experiência inovadora aos visitantes. Entre os destaques está o estande do Skeelo, que oferece uma cabine de audiobook com narração exclusiva de Ziraldo, além de ativações de outras marcas como a Faber-Castell e a Livraria da Vila, que também apostam em iniciativas criativas para engajar o público. Confira abaixo algumas das propostas que estão chamando a atenção dos visitantes na Bienal deste ano:

Ziraldo Imagem: Reprodução

Cabine de audiobook e fotos do Skeelo "Homenagem ao Ziraldo"

A novidade da ativação do Skeelo é a oportunidade de escutar um áudio inédito e exclusivo, narrado pelo próprio Ziraldo, para o audiobook "O Menino da Lua", gravado antes de sua morte e nunca revelado ao público em uma cabine de áudio interativa. Os visitantes também podem ouvir o minibook em áudio "Não Era Para Ser", de Felipe Cabral, produzido especialmente para a Bienal. Além disso, os visitantes poderão registrar o momento em uma cabine de fotos. Os livros completos podem ser resgatados gratuitamente no app do Skeelo através de QR Code disponível na ativação.