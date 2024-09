Espetáculo 'A Partilha', de Miguel Falabella, estende temporada

33 anos separam a estreia do Espetáculo "A Partilha", consagrado pelas mãos do ator, diretor e dramaturgo Miguel Falabella, dessa nova montagem. A peça, que se tornou um grande clássico dos palcos Brasileiros e levou mais de um milhão de pessoas ao teatro, teve várias temporadas, montagens e passou por 27 países até aqui. Com um texto atemporal, chegou inclusive a ganhar uma adaptação para cinema, pelas mãos de Daniel Filho. Este sucesso do teatro reencontra o público com nova roupagem.

A Partilha Imagem: Erika Almeida/Divulgação

O Espetáculo segue temporada até o dia 08 de setembro no Teatro SABESP - Frei Caneca. Depois desembarca no Rio de Janeiro e a partir daí, segue em turnê por todo o Brasil. Nessa montagem, "A Partilha" ganha um elenco de protagonistas negras. As personagens irmãs Maria Lucia, Regina, Selma e Laura, recebem o talento de Iléa Ferraz, Adriana Lessa, Leticia Soares e Flávia dos Prazeres. A história gira em torno de quatro irmãs, que após o falecimento da mãe, se reencontram e discutem a partilha dos bens.



SERVIÇO