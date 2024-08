Amazon Music Live apresenta show do Ferrugem após jogos da Copa do Brasil

O Amazon Music dá sequência hoje (29) ao Amazon Music Live, série de shows de artistas brasileiros transmitidos logo após jogos da Copa do Brasil no Prime Video, com a apresentação do cantor Ferrugem. A exibição acontece depois da partida entre Vasco x Athletico-PR, válida pelas quartas de final da competição, e também pode ser assistida no canal do Amazon Music na Twitch. O repertório reúne grandes sucessos do artista, como "Me Bloqueia", "Eu Não Sou de Me Entregar" e uma nova versão da música "Amor Puro", de Djavan - que ficará disponível por três meses exclusivamente no Amazon Music.

Ferrugem Imagem: Divulgação

Além de Ferrugem, o Amazon Music Live contará, ao longo de agosto, setembro, outubro e novembro, com espetáculos de Lauana Prado, Matheus & Kauan, Turma do Pagode e Dilsinho - pré-filmados, com a presença de fãs selecionados. Após a final do campeonato, em 10 de novembro, os artistas Péricles e Guilherme & Benuto farão um show ao vivo.