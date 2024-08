O prefeito de Bertioga Caio Matheus e sua irmã e empresária Carim Matheus receberam no sábado (24) um seleto grupo de convidados no Salão Social do Riviera Golf Club para celebrar os 25 anos da Matheus Construtora.

Caio Matheus, Marcia Siqueira e Carim Matheus Imagem: Divulgação

A festa contou com buffet do Ristorantino e show da banda IMY2. A construtora, uma das mais atuantes do litoral paulista, oferece qualidade premium para o mercado de médio e alto padrão, trazendo dezenas de diferenciais inovadores e sustentáveis, que dia a dia se destacam e conquistam o sucesso de vendas onde atua. Na foto, Caio e Carim Matheus com Márcia Siqueira da Revista Opinião.