Pobre Juan comemora 20 anos com noite de Tango

Neste mês de agosto, a marca Pobre Juan comemora 20 anos de história com uma celebração especial nas casas de todo o Brasil. O evento "Tango de los 20" acontecerá no dia 17 de agosto, a partir das 19h, oferecendo uma experiência única que combina alta gastronomia e entretenimento.

Imagem: Laís Moura/Divulgação

Para comemorar suas duas décadas de existência, a marca preparou uma noite com apresentação ao vivo de tango, interpretada por um casal de bailarinos, e um menu harmonizado com rótulo argentino de importação direta da marca. Os ingressos para o evento estão disponíveis no site da plataforma Sympla.