Cisne Negro Cia de Dança chega ao Teatro J Safra em curta temporada

A Cisne Negro Cia de Dança terá uma agenda no mês de agosto no Teatro Safra, localizado na zona Oeste de São Paulo. "Crôa", obra de Simone Ferro, que explora as tradições das Caixeiras do Divino do Maranhão, projeto este fomentado pelo programa FUNARTE RETOMADA 2023 - DANÇA, é destaque na curta temporada, que também inclui apresentações de "Instar" de Elie Lazar, "Passion" de Edith Buttingsrud Pedersen e "Mañana de Reys", de Dany Bittencourt, diretora artística da Cisne Negro.

Imagem: Divulgação

"Crôa" foi fruto de mais de 15 anos de pesquisas e visitas de Simone Ferro aos festejos, com o objetivo de registrar a importância cultural das Caixeiras do Divino de São Luiz do Maranhão. Por isso, a obra leva aos palcos não apenas a riqueza musical dos festejos entoados pelas Caixeiras, registrados na trilha sonora composta pelo músico e compositor Fábio Cardia, como também diferentes estágios da Festa do Divino, retratados pelo elenco de bailarinos da Cisne Negro Cia de Dança. Durante a temporada, o espetáculo, que contará com a presença em palco das Caixeiras, apresenta um vislumbre da tradição de uma das mais antigas festas populares de nosso país. Além da presença do elenco da Cisne Negro Cia de Dança, as apresentações contarão com a presença de três integrantes das Caixeiras do Divino do Maranhão no palco. A atividade é gratuita, mas limitada aos primeiros 30 inscritos no link, disponível no perfil da companhia.