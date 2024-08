Bia e Branca Feres estrelam campanha de coleção inspirada nas Olimpíadas

"Não tem nada mais Bia e Branca do que esses conjuntos sportwear com paetê. É muito nado sincronizado. É muito legal poder usar esse glamour todo fora das piscinas", concordam as irmãs, que se aposentaram do esporte em 2016, logo após as Olimpíadas do Rio.

Imagem: Divulgação

A jaqueta jeans - um clássico de todas as coleções casuais de Le Bronstein - vem repaginada, desta vez com Brasil escrito nas costas, em renda recortada - em verde ou azul -, bordado com vidrilhos. "Todas as vezes em que posso exaltar o Brasil e celebrar o país com a minha moda, eu o faço. Gosto de transformar peças do casual, como o jeans, em peças de luxo, que podem ser usadas do red carpet ao dia dia", explica Bronstein, que combinou vestidos de alta costura com as jaquetas nas fotos de Bia e Branca. Os conjuntos sportwear, que são mega versáteis, também podem ser desconstruídos e combinados com camisas, calças de alfaiataria, blazers, couro, vestidos e o que a criatividade permitir.