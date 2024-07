Projeto "Teatro Musical Canta" está de volta com primeira edição presencial

Após quatro anos e oito edições virtuais, o projeto "Teatro Musical Canta" retorna em formato presencial. Das telas para os palcos pela primeira vez, o evento, produzido pela Stage Off, acontecerá no dia 30 de julho, às 20h30, no Teatro B32, em São Paulo, e terá como tema os estilos Sertanejo e Country Music, que promete mesclar grandes nomes da música nacional e internacional. Para essa edição especial, o "TMC" contará com a direção musical de Tony Lucchesi, responsável também pelos arranjos especiais, além da presença de um time de atrizes-cantoras, amplamente conhecidas no universo do teatro musical brasileiro.

Imagem: Divulgação

Idealizado por Luis Fernando Rodrigues, produtor de espetáculos como "Elas Brilham - Doc. Musical" e "80 Década do Vale Tudo - Doc. Musical", o "TMC" foi inspirado na proposta norte-americana "Broadway Sing". Lançado em maio de 2020, como uma iniciativa digital, o projeto acumulou mais de dez horas de conteúdo e alcançou mais de 150 mil visualizações no canal do YouTube do Sessão Popular, responsável pela realização da atração.

Ao longo de suas oito edições, mais de 100 canções foram interpretadas por cerca de 150 artistas do teatro musical brasileiro. Embalada por hits de Marília Mendonça, Dolly Parton, Roberta Miranda, Taylor Swift, Maiara e Maraísa, Shania Twain, entre outras vozes do tema, a edição Sertanejo e Country Music no Teatro B32 será comandada pela drag Bettina e terá em seu time nomes como Aline Cunha, Ana Luiza Ferreira, Bel Moreira, Claudia Noemi, Helga Nemetik, Jullie, Lara Suleiman, Luci Salutes e Thais Piza.